Lotteria dei vigili del fuoco, in dieci anni 185mila euro in solidarietà

È dal 1999 che i Vigili del Fuoco di Pistoia aggiungono alla tradizionale Festa della Befana il valore aggiunto della solidarietà, organizzando la lotteria denominata “Accendi la solidarietà, spegni l'indifferenza”: una raccolta fondi da destinare ad associazioni, centri socioeducativi ed enti che hanno come obiettivo la cura di bambini e ragazzi che stanno vivendo un particolare momento di disagio.

Nel corso degli anni sono stati devoluti oltre 185mila euro che, grazie alla sensibilità delle persone è stato possibile iniziare o mantenere progetti destinati a bambini ed adolescenti assicurando loro il diritto di crescere nelle migliori condizioni ambientali, fisiche, familiari e psicologiche. Il ricavato di questo anno è stato devoluto alla Fondazione Meyer di Firenze nata quale supporto dell’Ospedale dei Bambini: eccellenza toscana, punto di riferimento per la pediatria nazionale per la ricerca, per le metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino. Le moderne tecnologie si associano all’attività di ricerca e alle nuove terapie per il raggiungimento di alti livelli assistenziali in un contesto di umanizzazione e di servizi di accoglienza per le famiglie e i piccoli pazienti. E’ stato il comandante provinciale del Corpo, ingegner Luigi Gentiluomo a consegnare il ricavato della Lotteria 2020 al dottor Duccio Boldrini, quale rappresentante della Fondazione Meyer e responsabile relazioni con le imprese, nei locali di CasaSicura, primo ed unico progetto educativo finalizzato alla sicurezza domestica realizzato in Italia e presente a Pistoia da sei anni, che accoglie intere scolaresche fornendo loro gli strumenti per riconoscere e annullare i pericoli nascosti nelle nostre case. È stato inoltre consegnato anche il primo premio consistente in un carrello spesa da € 500 offerto dalla COOP Sezione soci di Pistoia, da parte della presidente Paola Birindelli ai signori Renzo e Beatrice Nesi di Montale.

