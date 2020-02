Mezzo kg di marijuana in tasca e nel comodino: arrestati a Firenze

Durante il fine settimana, i finanzieri di Firenze hanno tratto in arresto due ragazzi 25enni per possesso di marijuana ai fini di spaccio.

I due, un peruviano e un fiorentino, erano appena usciti da un appartamento della zona di Novoli quando sono stati fermati dai finanzieri.

Erano in possesso di un etto di marijuana e di quasi 8.000 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di altri 350 g di marijuana nascosti nel comodino nonché bilancini, buste e rotoli di plastica utili al confezionamento della sostanza stupefacente.

Anche in considerazione dei precedenti penali di entrambi, i due soggetti venivano tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento, disponeva la loro associazione alla Casa Circondariale di Sollicciano.

