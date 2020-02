Nuova palestra alle Piagge, riqualificazione da 450mila

Inaugurata ieri pomeriggio la nuova palestra alle Piagge. Un intervento da 450mila euro che ha completato la riqualificazione del complesso polivalente di via Lombardia. Il taglio del nastro con l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli.

Dopo la demolizione della vecchia struttura ne è stata realizzata una più ampia ed efficiente: un impianto polivalente che consentirà di garantire standard elevati dal punto di vista qualitativo, ma anche di efficientamento energetico e normativo.

Il nuovo impianto è in in legno lamellare, con copertura coibentata e pareti perimetrali in telo scorrevoli per contenere le dispersioni termiche. Il piano di gioco è stato realizzato con finitura in ‘play-it’ da 6 mm. È stato tracciato un campo regolamentare per il tennis con uno spazio polivalente laterale al campo di gioco. La nuova palestra va a completare gli interventi di riqualificazione del complesso sportivo Brozzi-Le Piagge, dopo i lavori ai due campi da calcio e la copertura dei campi da tennis.

“Un progetto atteso da tanti giovani del quartiere e che ha avuto il via libera nella passata legislatura grazie all'allora assessore allo sport Vannucci – ha sottolineato l'assessore Guccione – un impianto polivalente che darà anche impulso alle Piaggeliadi, una delle manifestazioni più seguite e autentiche della nostra città, in grado di rispecchiare veramente i valori dello sport”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze