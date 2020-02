Nuova recinzione e punti luce per il campo di Sambuca

Lo sport in primo piano tra gli interventi di miglioramento e riqualificazione degli impianti sportivi di Barberino Tavarnelle. Si è conclusa la prima parte dei lavori che ha previsto la risistemazione e l’installazione di una nuova recinzione per il campo sportivo di Sambuca Val di Pesa, cui si aggiungerà in una seconda fase il rinnovo degli impianti di illuminazione. “Abbiamo reperito quattro punti luce più alti e funzionali sotto il profilo della potenza luminosa vigenti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - che andranno a sostituire gli attuali, non più sufficienti alle necessità sportive dello stadio di Sambuca. E’ fondamentale che gli impianti di illuminazione, nel rispetto delle normative vigenti, consentano la giusta illuminazione durante lo svolgimento delle partite, i calciatori e il pubblico devono essere messi nella condizione di vedere in modo chiaro il campo”.

L’obiettivo della giunta Baroncelli è quello di migliorare la qualità dell’impianto della frazione intervenendo sulle caratteristiche performanti dei corpi luce di cui è necessario adeguare uniformità e direzionalità. “Il campo sportivo è un luogo centrale per la vita della comunità sambuchina, ospita non solo le principali attività agonistiche della Società sportiva U.S Sambuca, includendo un fitto programma di allenamenti e partite, ma diverse e partecipate iniziative e feste organizzate dalle associazioni e dalle scuole della frazione”. A sottolinearlo è il consigliere comunale Tiziano Alba che tiene a rilevare “il ruolo formativo e sociale del campo da calcio dove i giovani si ritrovano tutto l’anno, per giocare, tifare, divertirsi, accomunati dalla passione per il calcio e non solo”.

Altra opera pubblica che vede la luce riaprendo i battenti alle società sportive, dopo un periodo di inagibilità a causa delle infiltrazioni d’acqua che ne avevano danneggiato gran parte degli spazi, è la palestra della scuola secondaria Il Passignano, situata nel complesso scolastico di via Allende. I lavori che hanno richiesto all’amministrazione comunale un investimento complessivo pari a 50mila euro circa si sono concentrati sulla sostituzione della pavimentazione della palestra e l’installazione di un nuovo impiantito adatto, per caratteristiche e prestazioni, alle esigenze delle discipline che vengono praticate al suo interno, la ginnastica artistica e il karate.

La riapertura degli ambienti sarà una condivisa con il mondo sportivo di Barberino Tavarnelle e le famiglie del territorio domenica 16 febbraio alle ore 10. All’iniziativa saranno presenti e interverranno il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani e il consigliere comunale con delega allo Sport Francesco Tomei.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - ufficio stampa

