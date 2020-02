Pannello elettronico a Quarrata per le comunicazioni in tempo reale

Sono iniziati ieri, martedì 11 febbraio, i lavori di installazione di un pannello informativo luminoso a messaggio variabile in piazza Risorgimento, che comunicherà in tempo reale alla cittadinanza informazioni di servizio, appuntamenti, iniziative e, all’occorrenza, eventuali allerte meteo o notizie di protezione civile.

Sul pannello, infatti, scorreranno continuamente le informazioni istituzionali prodotte dal Comune di Quarrata, che potranno essere lette dagli automobilisti che dalla via Montalbano entreranno nella piazza, sia dai pedoni che la attraverseranno. Il pannello infatti sarà posizionato vicino ai due alberini posti a fianco dell’uscita del parcheggio di piazza Risorgimento, nei pressi del luogo in cui solitamente si posiziona la giostra. La fornitura e la posa in opera del pannello luminoso a messaggio variabile è stata affidata alla ditta ILES srl per un importo complessivo di circa 10.000 euro.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

