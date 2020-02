Peccioli Classica, la Compagnia del Madrigale a Ghizzano

Prosegue la rassegna Peccioli Classica, che per il quinto anno consecutivo porta concerti di musica classica a Peccioli e nelle sue frazioni.

Sabato 15 febbraio alle ore 21,15 all’interno della Chiesa dei SS. Germano e Prospero a Ghizzano ascolteremo un imperdibile evento di musica classica: la Compagnia del Madrigale che è attualmente il più accreditato gruppo madrigalistico a livello internazionale.

Nel 2008 Rossana Bertini, Giuseppe Maletto, e Daniele Carnovich, dopo aver cantato insieme per oltre un ventennio in varie formazioni, decidono di proseguire la loro collaborazione artistica, invitando ad unirsi a loro Francesca Cassinari, Elena Carzaniga, Raffaele Giordani e Marco Scavazza per dare vita alla Compagnia del Madrigale.

L’attività del gruppo si allarga parallelamente anche a livello concertistico, con l’opportunità di esibirsi in importanti festival tra cui: MiTo, Unione Musicale Torino, Schwetzinger SWR Festspiele, RheinVokal, Stour Music, Musikfest Bremen e in prestigiose sale come la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie di Colonia ed Essen, la Victoria Hall di Ginevra, il Musée d’Orsay di Parigi e la Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. La Compagnia del Madrigale è composta da Rossana Bertini, Francesca Cassinari (soprani), Giulia Beatini (alto), Giuseppe Maletto, Raffaele Giordani, Massimo Altieri (tenori) e Matteo Bellotto (basso).

Dicono di loro “Il risultato è di sorprendente bellezza ed esalta la straordinaria qualità della musica di Monteverdi facendo respirare ogni singola linea melodica e risaltare i colori vocali e i timbri strumentali attraverso un rallentamento dei tempi di esecuzione che rispetta i valori originali della partitura, con un consistente uso del legato e uno sfrondamento delle ornamentazioni vocali non prescritte dal compositore” (Paolo Scarnecchia, Giornale della Musica).

Concerto a ingresso libero.

Domenica 16 febbraio alle ore 15,30 all’Accademia Musicale Alta Valdera, il consueto appuntamento con i più piccoli, LiricaMente Turandot un laboratorio musicale interattivo tratto dall’opera di Puccini.

LiricaMente è un progetto nato nel 2015 e ideato dall’Accademia Musicale Alta Valdera per introdurre i bambini della Scuola Primaria e Secondaria di Peccioli all’ascolto della musica classica e lirica. Dopo aver lavorato su Tosca, Gianni Schicchi e Suor Angelica di Giacomo Puccini, Cavalleria Rusticana di Mascagni, Pagliacci di Leoncavallo, il lavoro si è concentrato anche su Turandot di Giacomo Puccini.Il lavoro finora svolto ha riscontrato una notevole curiosità da parte dei bambini e ha dimostrato che l’opera e la musica classica, se adeguatamente presentate, non sono così lontane o difficili come si crede, anche per un pubblico di giovanissimi.

Durante il pomeriggio interverranno, suonando la celebre aria “Nessun Dorma”, tre giovani allievi dell’Accademia Musicale Alta Valdera: Massimo Enoiu (violino), Chiara Montagnani e Ascanio Neri (Chitarra).

Ingresso libero

