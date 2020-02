Quattro storie fantastiche, le narrazioni di Neri a Empoli

La Biblioteca comunale "Renato Fucini" di Empoli ospita da gennaio un ciclo narrativo originale e molto coinvolgente, guidato dalla voce profonda di Michele Neri, attore e narratore conosciuto a livello nazionale.

Piccole storie per avvicinare i bambini ed i loro accompagnatori al libro. Proposte fantastiche per suggerire atmosfere meravigliose, con quattro diverse avventure, che partono proprio dai bambini. Liberamente tratte e riadattate da favole e leggende per stimolare l'ascolto e la rielaborazione.

Sabato 15 febbraio è la volta de Le avventure di Ricciolina.

Nel grande bosco di castagni, c'era un albero gigantesco. Gli abitanti della zona sapevano bene che era un albero antico, possente, forte e maestoso nella sua altezza e che aveva visto accadere tante cose ai suoi piedi e fra le sue fronde, ma, un giorno... Non è detto che ciò che si incontra nel bosco faccia sempre paura. L'apparenza inganna.

Una storia originale, inedita, scritta espressamente per i bambini. Al termine della lettura ai partecipanti sarà consegnato un piccolo libretto tutto da colorare, che darà la possibilità di ri-raccontare la storia anche a chi ancora non sa leggere.

Ulteriori appuntamenti sono previsti per sabato 14 marzo, con Il bastimento a tre piani, una storia liberamente tratta dalla tradizione popolare tosco-ligure; e sabato 18 aprile con Il pisolino di Re Carlo Magno, che i partecipanti saranno chiamati ad animare con musica e suoni.

Michele Neri è nato a Firenze nel 1962. Ha lavorato per più di venti anni in biblioteca, passando da centri di ricerca a biblioteche di pubblica lettura. Dopo aver studiato con vari docenti approfondendo le sue conoscenze in campo teatrale, ed in particolar modo nel settore della lettura ad alta voce e dell’animazione, ha iniziato l'attività, come libero professionista, di narratore e lettore. Progetta e realizza incontri e laboratori di lettura nelle scuole, musei e biblioteche.

Tutti gli appuntamenti si svolgono in biblioteca a partire dalle ore 17. Sono riservati ai bambini dai 4 ai 10 anni.

Prenotazione richiesta: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, Sezione Ragazzi 0571/757873

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

