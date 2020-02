Scoperto con la cocaina, 22enne arrestato a Poggio a Caiano

I carabinieri di Poggio a Caiano nella nottata hanno arrestato un 22enne marocchino ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i militari sono partiti dal via vai di giovani in piazza XX Settembre nelle vicinanze di un bar di zona, hanno intensificato i controlli nella zona. Il ragazzo in seguito arrestato alla vista degli uomini in divisa, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato. La perquisizione ha portato a rinvenire 5 dosi di cocaina. Il ragazzo sarà giudicato con il processo per direttissima.

