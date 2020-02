Frigorifero in avaria, sequestrati 50 chili di salsicce in Versilia

Sono stati sequestrati cinquanta chili di salsicce in Versilia. Polizia municipale e personale Asl sono entrati in azione a Lido di Camaiore: la cella frigorifero dell'autocarro che trasportava il cibo non era in funzione per un'avaria. Le salsicce sono state dunque conservate a temperature non adatte, stando alle norme vigenti.

Il controllo è scattato per un altro motivo, col targa system, che consente di rilevare dalla targa il pagamento della assicurazione. E infatti al titolare del veicolo sono state contestate la circolazione senza copertura assicurativa, la mancanza della revisione, e il trasporto di merci senza il rispetto delle prescritte temperature. In totale la multa è di duemila euro; il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo mentre per le salsicce la Asl ha disposto la distruzione immediata.

Tutte le notizie di Camaiore