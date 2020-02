Si scambiano droga, poliziotto fuori servizio avvisa Polstrada: arrestati

La Polizia Stradale di Arezzo ha arrestato tre trafficanti di droga, due uomini e una donna, trovati in possesso di quasi sette etti di hashish. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, in A1 vicino Monte San Savino, quando il Centro Operativo Polstrada Toscana ha diramato a tutti gli equipaggi le ricerche di una FIAT Panda, i cui occupanti erano stati notati da un poliziotto mentre si scambiavano qualcosa in un'area verde di Campi Bisenzio. L’agente, che non era in servizio ma era a passeggio con il suo cane, ha intuito un giro losco tra i tre e ha visto uno scambio, udendo le parole "1.200 euro".

Ha dunque fornito ai suoi colleghi modello e targa dell’auto, indicando la direzione presa. Nel tratto aretino dell’A1 ha avuto successo il dispositivo a reticolo attuato dalla Stradale e due pattuglie della Sottosezione di Battifolle, nel filtrare i veicoli in transito hanno visto la Panda. Il veicolo è stato inseguito e, prima di essere fermato, gli occupanti, notati dagli investigatori, si sono sbarazzati di qualcosa. Si trattava di sei panetti contenenti la droga e un bilancino di precisione. I tre, due ventenni e una 50enne, residenti a Castiglione del Lago (PG), sono stati arrestati e perquisiti anche nelle loro abitazioni, dove sono spuntati fuori altri oggetti utili a confezionare le dosi. La Polstrada ha arrestato i malviventi e sequestrato la Panda, i bilancini e la droga, dalla cui vendita erano ricavabili circa seimila euro.

