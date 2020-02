Tre X Tre, spettacolo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Nel nutrito calendario della stagione 2019/2020 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, prosegue la sezione di spettacoli "Castelfiorentino in scena". Il prossimo spettacolo è con l'Associazione Teatro Castello in scena con "Tre X per Tre" sabato 15 febbraio alle ore 21,00.

Si tratta di tre testi di Eduardo De Filippo, "Sik Sik" (1929) un mago di terz'ordine che con la moglie incinta ed un aiutante appronta spettacoli scadenti; "Pericolosamente" (1938) un'assurda situazione coniugale; "Amicizia" (1952) in cui un certo Alberto Califano che da diversi anni non fa visita all'amico Bartolomeo Ciaccia e, trovandolo alla fine dei suoi giorni, tenta di esaudire tutti i suoi desideri.

I testi sono messi in scena da registi diversi: Marco Natalucci, Paolo Puccini, Chiara Riondino. Nel metterli in scena, ciascun regista si è concesso la libertà di utilizzare un proprio registro drammaturgico ed una diversa "lingua", da quella toscana o italiana ad incursioni partenopee - siciliane. Tre pièce ironiche dove la risata, anche se qualche volta amara, è assicurata.

Sabato 15 febbraio ore 21,00

Associazione Teatro Castello in:

TRE X TRE

Regia di Marco Natalucci, Paolo Puccini, Chiara Riondino

con Carlo Conforti, Diego Conforti, Nicoletta M.Loisi

con la partecipazione di Francesco Gallo

Fonte: Ufficio Stampa

