Area al Passo dei Pecorai diventa pubblica

Il Comune di Greve in Chianti è entrato in possesso di un appezzamento di terreno di oltre 4mila metri quadrati, utilizzato come zona a verde nella località del Passo dei Pecorai. L’area che per trent’anni, seppur aperta alla comunità, era privata è diventata di proprietà comunale. E’ stata la giunta Sottani, dopo aver ottenuto l’approvazione del Consiglio comunale alcune settimane fa, ad aver portato a termine l’obiettivo di entrare in possesso dello spazio, avendo proceduto con l’acquisto attraverso la partecipazione all’asta pubblica bandita dal liquidatore della società Sacci Spa. Il procedimento è stato seguito da Simone Coccia, responsabile dei Servizi di Progettazione, Patrimonio, Sport e Ambiente. L’assegnazione al Comune dei terreni all’asta, entrati a pieno titolo nel patrimonio comunale, è considerato dal sindaco Paolo Sottani un importante passaggio istituzionale che segna una svolta per una località in cui non sono presenti aree con funzioni pubbliche.

“Siamo felici che l’operazione sia andata a buon fine – dichiara il sindaco Paolo Sottani - siamo entrati in possesso di un terreno molto esteso e importante per la frazioni, le opportunità di incontro e socializzazione che la comunità può vivere in questo spazio sono diverse. Quella del Passo dei Pecorai diventa la prima area comunale attrezzata situata lungo la Strada Provinciale 33. caratterizzata dalla presenza di giardini e una pista da pattinaggio. Terminato l’iter dell’esproprio, il prossimo passaggio sarà la realizzazione di un’ulteriore area adibita a parcheggio pubblico.

