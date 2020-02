E' iniziata la campagna tesseramento 2020 dell'Aned, Associazione Nazionale ex deportati. Il costo della tessera è di 20 euro (30 per chi vuole abbonamento alla rivista 'Triangolo rosso'). Per fare la tessera è sufficiente contattare i seguenti recapiti: empolianed@gmail.com, Alberto Michelucci 347 9014579, Nadia Frizzi 370 3316487, Marco Mainardi 348 6459533.

I nuovi tesserati potranno avere il fazzoletto che ricorda la deportazione.

Fonte: Ufficio Stampa

