Blitz in azienda agricola, il sindaco Prestanti ringrazia le forze dell'ordine

“Un plauso alla Polizia municipale di Carmignano, ai Carabinieri della stazione di Carmignano e della Squadra intervento operativo del battaglione di Firenze, ai Carabinieri del nucleo Forestale di Prato, al personale della Asl e dell’Ispettorato del lavoro per la proficua sinergia e l’ottimo lavoro svolto finalizzato al ripristino della legalità. Ci sono delle regole che chi vive sul nostro territorio deve necessariamente rispettare, su questo non sono ammesse deroghe. Continueremo a tenere sempre alta la guardia attraverso un costante e capillare controllo del territorio affinché l’illegalità non trovi terreno fertile a Carmignano”. Cosi il sindaco Edoardo Prestanti interviene in merito al blitz della squadra interforze che ha portato al sequestro di un’azienda agricola di Seano e alla denuncia dei due coniugi titolari della ditta per impiego della manodopera clandestina e deposito incontrollato di rifiuti.

L’intervento della squadra interforze nell’azienda agricola di Seano è arrivato anche a seguito di molteplici segnalazioni compiute dai cittadini “Sono pervenute ai nostri uffici e al comando della Polizia municipale numerose segnalazioni, che sono state tutte ascoltate e gestite nei modi e nelle forme appropriate tramite il Comandante Rolando Palagini, che insieme alle altre forze dell'ordine ha contribuito alla buona riuscita dell'intervento - ha aggiunto il Sindaco Prestanti -. Grazie dunque anche ai cittadini, che invito sempre a segnalare, attraverso i canali dedicati (chiamando le forze dell'ordine in primis, oppure contattando gli Uffici preposti ai numeri e agli indirizzi presenti sul sito dell'Ente www.carmignano.po.it) situazioni sospette. Lavoriamo e collaboriamo tutti insieme per combattere ogni forma di illegalità e rendere il nostro territorio sempre più bello, pulito, decoroso e sicuro”.

