Chalet e chiosco ai giardini Maria Laura, San Miniato si muove

San Miniato si muove per il chiosco e lo chalet. Siamo ancora a febbraio ma il Comune è già al lavoro per l'affidamento dello Chalet dei Giardini Bucalossi e per il bar a San Miniato Basso ai giardini Maria Laura. Nelle prossime settimane usciranno i bandi.

Lo ha dichiarato il sindaco Simone Giglioli a margine della conferenza stampa sul Carnevale per Bambini: "Per quanto riguarda lo Chalet, la cui gestione era affidata al Movimento Shalom, siamo in fase di rinnovo del bando". Shalom si era aggiudicato la gestione dell'impianto nel maggio 2019 dopo anni in cui era stata affidata a SanMiniaton|off.

Cambierà, invece, quella dei giardini Maria Laura. Sempre Giglioli: "Era stata affidata a Gli Amici di Elia onlus, che non ripeteranno l'esperienza nell'annata 2020". Qui bisognerà trovare un nuovo gestore, dunque.

"La gestione di queste strutture è una forma di sostegno che l'amministrazione dà da tempo. Può dare ristoro economico a progetti sociali che sono fondamentali per la vita di San Miniato" ha concluso il primo cittadino.

