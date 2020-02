Compravendite case, ne acquisterai una? Il sondaggio di gonews.it

Cambiare, andare a vivere da soli e rendersi autonomi. Uno dei passi più importanti ma anche più difficili da raggiungere. Questo per tanti motivi: economici, lavorativi, affettivi e chi più ne ha più ne metta. Ma in questo enorme cambiamento, quante persone ricorrono all'affitto e quante decidono di comprare casa?

Il sondaggio di gonews.it questa settimana ha affrontato questa tematica. In base ai dati diramati dall’Agenzia delle Entrate sui primi nove mesi del 2019, la provincia di Firenze e quella di Pisa hanno riportato un calo delle compravendite: scende del 6,7% il territorio fiorentino e perde il 9% la provincia di Pisa.

Gli empolesi hanno raccontato ai microfoni di gonews.it se vivono in una casa dove pagano l'affitto o appartenente a loro, mentre tra i più giovani qualcuno ha dato uno sguardo al futuro. C'è tempo per votare fino alle 13 di giovedì 20 febbraio.

Le risposte possono essere tante e variegate. L'affitto può rappresentare, magari per i giovani, un'iniziale soluzione per uscire dalle mura dei genitori. Può essere però anche una scelta di necessità nell'età adulta o di semplice 'comodità'. Acquistare una casa, comunque, sembra non sia come bere un bicchier d'acqua. Infatti, oltre alla disponibilità, è richiesta anche una certa stabilità economica per poter accedere al famoso mutuo. Ad oggi possedere questi requisiti sembra quindi essere una fortuna. Contro all'affitto troviamo quindi quelle persone che preferiscono pagare ogni mese ma riscattare, nonostante dopo molto tempo, qualcosa di davvero appartenente a loro e che sarà possibile tramandare.

Margherita Cecchin

