Consiglio comunale a Certaldo, approvata la variazione di bilancio

A seguire il resoconto sintetico delle votazioni delle delibere, ordini del giorno e mozioni della seduta del Consiglio Comunale in sessione straordinaria tenutasi lunedì 10 febbraio 2020 nella Saletta delle riunioni in Via 2 Giugno n. 48.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Ordine del Giorno

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALE SEDUTA DEL 29.11.2019 – Lettura ed approvazione.

Approvato all’unanimità, favorevoli: gruppi e consiglieri di maggioranza: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; gruppi di minoranza: Lega Salvini Certaldo.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2) BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; contrari, Lega Salvini Certaldo.

3) LITI – Ricorso avverso il Tribunale di Firenze II Sezione Civile causa Taddei Bacci Carpitelli – Esito sfavorevole – Riconoscimento debito fuori bilancio.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti, Lega Salvini Certaldo.

4) LITI – Ricorso avverso il Tribunale di Firenze II Sezione Civile causa Credit Agricole spa (ex Cassa di Risparmio di San Miniato spa) – Esito sfavorevole – Riconoscimento debito fuori bilancio.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti, Lega Salvini Certaldo.

5) LITI – Ricorso avverso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana causa Unicoop Firenze – Esito sfavorevole – Riconoscimento debito fuori bilancio.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti, Lega Salvini Certaldo.

6) IMMOBILI COMUNALI – Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare – Approvazione.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti, Lega Salvini Certaldo.

7) CENTRO STUDI RICERCHE PROMOZIONI E ATTIVITA’ CULTURALI (POLIS) – Recesso da parte del Comune – Approvazione.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti, Lega Salvini Certaldo.

8) VIDEOSORVEGLIANZA – Regolamento del sistema per la sicurezza cittadina – Approvazione.

Approvato a maggioranza: favorevoli: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; astenuti, Lega Salvini Certaldo.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI –

9) CONSIGLIO COMUNALE – Controllo sull’uso e ricerche sulle concentrazioni di residui di prodotti fitosanitari contenenti Glyphosate sul territorio comunale - Esame mozione presentata dal consigliere Bracali del gruppo PD.

Ritirata

10) CONSIGLIO COMUNALE – Istituzione del fondo per la promozione dell’economia locale e le agevolazioni alle attività commerciali previsto dal Decreto Crescita D.L. 34/19 ed adozione del relativo regolamento comunale - Esame mozione presentata dal consigliere Baldini capogruppo lista Lega – Salvini Certaldo.

Approvato a maggioranza: astenuti: Partito Democratico; Sarà Certaldo; Simone Scardigli; favorevoli, Lega Salvini Certaldo.

INTERROGAZIONI

11) CONSIGLIO COMUNALE – Parco Libera Tutti – Esame interrogazione presentata dal consigliere Baldini capogruppo della lista Lega – Salvini Certaldo.

Il proponente si è dichiarato soddisfatto della risposta.

12) CONSIGLIO COMUNALE – Eliminazione cosiddetti “Parcheggi Rosa” – Esame interrogazione presentata dal consigliere Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

Il proponente si è dichiarato insoddisfatto della risposta.

COMUNICAZIONI

13) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

14) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Fonte: Comune di Certaldo - ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo