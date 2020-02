Continua la perlustrazione della riva dell'Arno nei pressi del ponte di Marcignana per il 69enne scomparso ormai da due giorni a Empoli. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno continuato quest'oggi riprendendo le ricerche fino al tramonto. Ricordiamo che la scelta dell'uomo era stata volontaria, pare per dissidi in famiglia. Il fatto di non avere notizie da tutte queste ore sta destando molta preoccupazione sia tra i familiari che tra i conoscenti dell'uomo.

