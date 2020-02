Coronavirus, Alberti e Pilastri (Lega): "Saccardi rifiuta di presenziare al Consiglio Empolese Valdelsa"

“Avevamo chiesto un consiglio dell’Unione dedicato solo al coronavirus, con la partecipazione dell’assessore regionale alla sanità, Stefania Saccardi, per poter dare informazioni dettagliate sulle misure di controllo e tranquillizzare la popolazione – spiega il Capogruppo Lega Salvini al Consiglio dell'Unione dei Comuni dell’Empolese-Valdelsa, Leonardo Pilastri – ma l’assessore, che mi risulta sia il ‘top manager’ della gestione delle predisposizioni atte a fronteggiare tale crisi, ha declinato l’invito, senza delegare alcun Funzionario a rappresentarla. Parteciperà, invece, il dottor Berti, delegato dal Direttore Generale ASL Toscana Centro. Avevamo chiesto la presenza dell’assessore non per aspetti tecnico-sanitari, che il dottor Berti saprà sicuramente illustrarci, ma per dimostrarci, con dati ed informazioni, che il ‘sistema toscano’ è pronto a gestire l’arrivo di centinaia di migliaia di potenziali turisti stranieri nel territorio dell’empolese da oggi fino all’estate (nel 2018 sono stati 422.000). Il consiglio straordinario è stato fissato per mercoledì 19 febbraio, dopo soli 13 giorni dalla richiesta, ma il PD ha pensato bene di organizzare un evento con lo stesso dottor Berti lo scorso 12 febbraio, appropriandosi politicamente anche di un momento importante di informazione per la cittadinanza”.

“Il flusso di informazioni sul Covid-19 cresce in maniera direttamente proporzionale al contagio – spiega il consigliere regionale del Carroccio, Jacopo Alberti – ed è giusto che la popolazione sia informata adeguatamente e da canali ufficiali e istituzionali. Il ‘sentito dire’ e il ‘fai da te’ in questi casi possono essere dannosi. La cittadinanza ha il diritto di essere tranquillizzata, e trovo disdicevole che pure su un aspetto così importante come il virus cinese si sia tentata una strumentalizzazione politica. Saccardi sarebbe dovuta andare al consiglio, o almeno delegare un dirigente dell’assessorato che fornisse le risposte richieste, dal momento che 13 consiglieri dell’Unione hanno chiesto la presenza dell’assessore regionale. Dopotutto, Empoli non è oltreoceano”.

Fonte: Ufficio stampa

