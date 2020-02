Discarica Grillaia, Mazzeo (PD): "Al fianco di Bini per una soluzione"

«Sulla prospettiva di una “riapertura” della discarica della Grillaia condivido in pieno le preoccupazioni espresse dal sindaco Mirko Bini. Come già riferitogli di persona, mi attiverò insieme a lui perché sia trovata una soluzione che possa essere soddisfacente per tutti e, soprattutto, sia in grado di tutelare i cittadini e le tante realtà che, in questi anni, hanno scelto di investire sul Comune di Terricciola. Come abbiamo sempre detto, anche per altre realtà della provincia, il nostro obiettivo è e resta quello di coniugare ambiente e sviluppo e per un territorio come Terricciola, che in questi anni è riuscito a valorizzare vere e proprie eccellenze nel campo dell'agricoltura e del turismo, questo vale se possibile ancora di più».

Così Antonio Mazzeo, consigliere regionale Pd, sulla notizia di una possibile riattivazione della discarica della Grillaia nel comune di Terricciola.

Fonte: Ufficio Stampa

