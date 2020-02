Evade dai domiciliari, arrestato un'ora dopo a Ponte a Egola

Nella mattinata di ieri a San Miniato, zona Ponte a Egola, i carabinieri della locale Stazione hanno arrestato per evasione un albanese di 30 anni. Lo stesso, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lasciava arbitrariamente il luogo di detenzione venendo rintracciato dopo circa un’ora in quel centro.

Dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza con rito direttissimo fissata nella mattina odierna davanti al Tribunale di Pisa.

Tutte le notizie di San Miniato