Festa Avis Montopoli, chiusura a Capanne con il pupazzo da bruciare

La Festa all'Avis Montopoli si avvicina. Domenica 16 febbraio a Capanne presso il Centro Avis tra scarrozzate sul trenino, giochi, canti e balli, premieremo i vincitori del Concorso sul Carnevale (la cui mostra sarà allestita all'interno del Centro Avis) a cui hanno partecipato le scuole primarie del nostro Comune e premieremo le mascherine più originali e simpatiche. Durante la Festa gusteremo gustosissimi bomboloni. Poi tutti insieme sul trenino diretti in piazza Vittorio Veneto a bruciare il Carnevale. Un grazie particolare agli insegnanti delle scuole partecipanti ed ai loro alunni per la partecipazione e per i lavori svolti veramente belli. Grazie poi all'Associazione La Ruzzola che ci aiuterà a far divertire i partecipanti e a "Marcello" (musica a 360°) che ci farà ballare in allegria con la sua musica. Infine grazie ancora al Gruppo Gioca con noi che ha curato la realizzazione del manufatto carnevalesco e che ha ideato il pupazzo di carnevale che verrà bruciato in piazza a Capanne. E naturalmente grazie di cuore a tutti i volontari Avis. Per info 348 5421295

