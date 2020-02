Foibe, Torselli (FdI): "La Regione Toscana nega la pulizia etnica e minimizza"

“Quando, esattamente un anno fa, il Partito Democratico respinse in consiglio comunale a Firenze un nostro ordine del giorno che chiedeva al sindaco Nardella di impegnarsi nella battaglia per revocare le onorificenze al criminale Tito, pensavo di aver visto di tutto. In realtà, oggi, la Regione Toscana di Enrico Rossi ed Eugenio Giani riesce addirittura a far peggio, diramando un comunicato stampa nel quale si sostiene che le foibe non furono ‘né pulizia etnica né genocidio’, ma ‘semplicemente una delle violenze legate alla guerra’. Una vergognosa propaganda negazionista”. Questo è quanto afferma il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli.