Gazebo Lega, 200 in Toscana per l'elezione diretta del presidente della Repubblica

Ancora un fine settimana a contatto diretto della gente, organizzato in tutta la regione dalla Lega Toscana Salvini Premier. “In moltissime postazioni, oltre duecento, sparse sul territorio - afferma Daniele Belotti, Commissario regionale - raccoglieremo le adesioni al nostro partito (10 euro il costo della tessera), ma daremo altresì vita ad una vera e propria sottoscrizione, coinvolgendo i cittadini in alcune importanti iniziative a livello di proposta di Legge di iniziativa popolare.” “In particolare - precisa il deputato leghista - chiediamo alle persone di sostenerci nella richiesta di poter eleggere direttamente il Presidente della Repubblica e nel contempo abolire l’ormai antiquata carica di Senatore a vita.” “Oltre a ciò - sottolinea Belotti - siamo fautori dell’introduzione di un sistema elettorale maggioritario uninominale che venga applicato sia alla Camera che al Senato.” “Colgo l’occasione - conclude l’esponente leghista - per ringraziare nuovamente i tanti nostri sostenitori e militanti per la loro disponibilità che rende possibile, a distanza di pochi giorni dall’iniziativa contro la sanatoria pro-immigrati, l’organizzazione di centinaia di gazebo in tutta la Toscana; 150 postazioni settimana scorsa e oltre 200 nei prossimi giorni, dimostrano l’incredibile espansione della Lega che si sta radicando sempre più in ogni provincia toscana. Attendiamo, quindi, tantissima gente per rinnovare ed alimentare un dialogo alfine di costruire una regione ed un’Italia sempre migliore. ”

Fonte: Lega Toscana

