Il Questore visita Montelupo: diminuiscono i reati, serve collaborazione tra forze dell'ordine

Il Questore, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, da alcuni mesi sta visitando in prima persona i Comuni della provincia per conoscere le realtà locali ed avviare una relazione diretta con i Sindaci, i quali detengono il ruolo fondamentale di collegamento tra Forze di Polizia, Istituzioni e società.

Tanti i temi affrontati: dalla diminuzione dei reati, talvolta non percepita dai cittadini, alla collaborazione fra Forze di Polizia, agli adempimenti da attuare in caso di eventi e manifestazioni.

Totale la convergenza sull’attenzione e la vicinanza ai cittadini, soprattutto a quelli più fragili.

Tra gli aspetti cruciali emersi, la necessità di interventi informativi contro alcune tipologia di reati particolarmente insidiosi, come le truffe, al fine di non cadere facilmente preda di malintenzionati che si approfittano della buona fede altrui.

All’incontro erano presenti anche il Responsabile territoriale della Polizia Municipale Paolo Nigi e il Comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Massimo Luschi.

A loro il Questore ha chiesto di mantenere costante l’attività di controllo, anche dei locali notturni, e di presidio sulle strade.

«È stato bello scoprire che parliamo la stessa lingua, che abbiamo un modo molto simile di considerare il nostro ruolo, mettendo al centro le persone e i loro bisogni. Sono certo che questo sarà il proseguo di una collaborazione proficua - afferma il Sindaco Paolo Masetti e prosegue – Ringrazio per questo il Questore al quale, come Sindaco e come delegato dell’Unione per la Polizia Municipale, ho chiesto di continuare a rivolgere sempre particolare attenzione al coordinamento fra le diverse forze di Polizia, consapevole del fatto che, solo attraverso il presidio continuo del territorio, si possa aumentare significativamente la percezione di sicurezza dei cittadini».

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

