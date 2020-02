Incendi in Australia, a Firenze una manifestazione a sostegno della natura

Tutti abbiamo visto le immagini strazianti dei piccoli animali selvatici vagare nei boschi in fiamme.

Per aiutare concretamente i soccorritori, gli Amici della Terra di Firenze hanno realizzato un collegamento diretto con gli Amici della Terra australiani, che consegneranno alle comunità più colpite tutto il materiale che riusciremo ad inviare.

In particolare mostreremo come realizzare piccoli marsupi in stoffa da spedire agli enti ed alle associazioni presenti sul territorio, utili alla degenza degli animali colpiti dalla catastrofe.