Incendio causato dal barbecue, un rinvio a giudizio

Indagata per il rogo del 2 settembre 2017 sulle colline di Firenze, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di incendio boschivo colposo. La prima udienza del processo è fissata per il 4 giugno 2020.

Le fiamme si sarebbero sviluppate da un barbecue non spento in modo corretto dalla donna, che abita nelle zone dell'incendio. Dopo la richiesta di archiviazione della procura, il gip di Firenze invece ha disposto l'imputazione coatta della donna.

Le fiamme divamparono in un oliveto e si estesero alle aree verdi nei pressi di altre ville e casali. I vigili del fuoco lavorarono con notevole impegno per spegnerlo. In quella circostanza un centro di prima accoglienza e alcune abitazioni furono evacuati a scopo precauzionale.

