La Fiom Cgil Firenze: "Licenziamento per motivi economici alla West Systems"

Si sono svolte oggi le assemblee dei lavoratori della West Systems S.r.l., società che realizza sistemi di controllo dell'aria e per il monitoraggio ambientale in genere e che tra Firenze e Pontedera impiega circa quaranta dipendenti.

All'ordine del giorno il licenziamento per motivi economici di un lavoratore, intimato il 6 febbraio scorso dopo appena due giorni che l'azienda aveva chiesto di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria, con decorrenza 10 febbraio, per problemi di carattere finanziario.

Per Stefano Angelini, della Fiom Cgil di Firenze “dal confronto coi lavoratori oggi è emersa unanime la richiesta dell'immediato ritiro del licenziamento. Gli ammortizzatori sociali si attivano a tutela dei lavoratori e per il mantenimento dell'occupazione, non contestualmente ai licenziamenti. Non comprendiamo come altre organizzazioni sindacali possano avvallare questa inconcepibile situazione. Come Fiom riteniamo inaccettabile il comportamento dell'azienda, pertanto non firmeremo alcuna procedura di cassa integrazione finché l'atto non sarà revocato.”



Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

