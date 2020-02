La Lega in piazza a Gambassi per maggioritario ed elezione diretta del presidente della Repubblica

Domani venerdì 14 febbraio, il Gruppo Consiliare Lega Toscana Salvini Premier di Gambassi Terme, organizza in piazza Roma nel capoluogo Gambassi, dalle ore 9,30 alle ore 13 e dalle ore 14,30 alle ore 17 l'iniziativa lo "Sportello del cittadino - Politici tra la gente" e nell'ambito di questa, una raccolta di firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare: una per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e l'altra, a sostegno di un sistema elettorale maggioritario. Alla postazione, per informare adeguatamente la cittadinanza, saranno presenti tra gli altri, Marco Manuelli(Capogruppo consiliare) e Marco Cordone(Consigliere Nazionale ANCI), per oltre 15 anni consigliere comunale della cittadina termale. -

