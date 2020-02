Marco Pantani, il Comune di Serravalle gli dedica una rotatoria

Una giornata dedicata al ricordo di Marco Pantani. Il Comune di Serravalle sabato 15 ha organizzato un evento proprio in memoria di Marco Pantani. Alle 9.30 l'intitolazione della rotonda di Ponte Stella che poi porterà il suo nome e alle 10 alla Sala Francini a Casalguidi ricordi e testimonianze su Marco Pantani da parte di compagni di squadra e amici. Alla cerimonia saranno presenti esponenti di spicco del mondo del ciclismo. Un evento dedicato al grande campione, quello che ha fatto innamorare una generazione, quello delle grandi imprese che rimarranno nella storia del ciclismo, ma anche l'uomo con le sue fragilità.

"Era da diverso tempo che avevo l'intenzione di ricordare il nome di Marco Pantani - dice l'assessore agli impianti sportivi, Benedetta Vettori - e la rotonda di Ponte Stella mi è sembrato il luogo più adatto. Per anni quel tratto di strada è stato teatro di gare e di allenamenti, ancora oggi i bambini della Polisportiva Ciclismo Milleluci percorrono quella strada durante i loro allenamenti e credo che per loro, così come per tutti quelli che amano il ciclismo, vedere la targa a Marco Pantani rappresenti un motivo d'orgoglio. Casalguidi è terra di ciclismo e accogliere il nome di Pantani nella patria di Franco Ballerini credo che rappresenti un ottimo connubio che unisce due grandissimi campioni".

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese