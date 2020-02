Mercatale Empoli, ecco cosa offre questo weekend in via Bisarnella

Terzo sabato del mese, è il sabato del Mercatale in Via Bisarnella. Appuntamento il 15 febbraio dalle 8.30 alle 13, nel parcheggio alle porte del Parco Mariambini, lungo la statale 67. Le aziende agricole locali metteranno sui banchi i loro prodotti di stagione di grande qualità. C’è un grande ritorno, ovbvero la dolciaria Franzago di Arezzo con il cioccolato per tutti i gusti le poi l’azienda Romagnoli con carne e salumi. Presenti anche la macelleria di Marco con salumi di filiera toscana, quindi i formaggi di Maria con yogurt, ricotta, latticini di pecora, di capra e di mucca. Andrea delle Fave con la verdura, il forno Romolino con pane di grani antichi, la Chiocciola d'Elsa con verdure e le chiocciole, quindi Luigina d’Ercole con le verdure di stagione

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

