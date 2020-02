Un 90enne è morto questa mattina in strada, precisamente in via Candiano a San Miniato Basso. L'arresto cardiaco è stato certificato dal medico giunto assieme all'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso, intorno alle 10.30. A causa di questo fatto sono stati allertati i carabinieri della compagnia di San Miniato. Appurate le cause naturali, la salma è stata restituita alla famiglia.

