Nuovo aeroporto Firenze, il consiglio di stato boccia il ricorso di Toscana Aeroporti

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da Toscana Aeroporti contro la sentenza emessa dal TAR sul masterplan del nuovo aeroporto di Firenze. La sentenza è stata notificata nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 febbraio.

“È una giornata straordinaria, storica per Sesto e per tutta la Piana - afferma il sindaco Falchi - Questa sentenza, a lungo attesa, mette la parola fine ad una vicenda che si è protratta troppo a lungo e che ha visto la politica venire meno ai propri compiti. I giudici hanno riconosciuto la fondatezza delle ragioni portate avanti da sei comuni e delle preoccupazioni di quasi 400mila cittadini. Finalmente abbandoniamo un progetto incompatibile con il nostro territorio, in contraddizione con la sfida al cambiamento climatico, realizzato nell’interesse di pochi con tanti soldi pubblici. Ora è tempo di restituire la parola alle comunità, di aprire una nuova pagina nella gestione del nostro territorio, di normalizzare i rapporti tra enti che in questi anni si sono fatti coinvolgere in un conflitto senza precedenti. È l’anno zero per il nostro territorio, è il coronamento di un impegno che ci siamo presi in campagna elettorale e che abbiamo onorato fino in fondo, con serietà, disponibilità al dialogo, visione di lungo periodo. Oggi festeggiamo insieme ai cittadini e ai comitati, ma già da domani dovremo essere capaci di ripartire, di restituire al Parco della Piana il suo ruolo di elemento ordinatore e da lì impostare una strategia di sviluppo sostenibile e lungimirante”.

Giannarelli (M5S): “Storica vittoria dei cittadini e dei comitati.”

“Niente ampliamento dell’aeroporto a Firenze! E’ una straordinaria notizia per i cittadini e i comitati che si sono battuti per anni contro uno scempio ambientale. Quando nel 2018 firmai il ricorso al Tar ero convinto che alla fine avremmo trionfato. E così è stato. Il MoVimento 5 Stelle si è unito in questa lunga e dura battaglia a tantissimi toscani per impedire l’ampliamento dell’aeroporto di Firenze come descritto nell’attuale masterplan. Un’opera inutile e insensata. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Adesso vedremo cosa si inventerà il PD in campagna elettorale per difendere ancora questa inutile opera.”

Nella motivazione si certifica che "l'illegitimità dei provvedimenti impugnati comporta la necessità di rinnovare il procedimento, ivi compresa la valutazione relativa all'eventuale istituzione di un osservatorio ambientale e alla sua composizione”.

Tra i consulenti dei comitati e dello studio legale Giovannelli, che ha seguito il ricorso al Tar, c'è anche Fabio Zita, già candidato del MoVimento 5 Stelle alle politiche 2018.

Rifondazione comunista: " Giani adesso si faccia da parte "

Aeroporto Firenze. Prc Toscana: consiglio di stato seppellisce 15 anni di cattiva politica. Noi fra i pochi nella politica a ricorrere a suo tempo al Tar contro nuovo aeroporto. Adesso Giani faccia un passo indietro!

Il Consiglio di Stato, respingendo oggi tutti i ricorsi contro la sentenza del Tar che aveva annullato di fatto tutto l iter per il nuovo aeroporto di Firenze, ha di fatto messo la parola fine a quest opera inutile dannosa e costosissima. E a 10 anni di Pervicaci "forzature" per farla ad ogni costo. È una giornata storica per la Piana e l interesse pubblico di tutta la Toscana. Per i comitati e anche per quella parte della politica che questa scellerata scelta hanno combattuto. Noi fra questi, fra i pochi soggetti politici infatti a sottoscrivere a suo tempo il ricorso al tar. Adesso se tutti coloro che hanno sostenuto non solo l opportunità ma anche la correttezza di questa scelta avessero un minimo di coerenza dovrebbero farsi da parte. Certamente a destra ma anche nel cosiddetto centro sinistra. A cominciare da quel Eugenio Giani che è - lui primo alfiere di questo opera e di questo risultato - incompatibile con la carica di presidente della regione a cui aspira.

Fonte: Comune di Sesto Fiorentino - Ufficio Stampa

