Pedofilia, arrestato 70enne a Firenze: avrebbe violentato una 11enne

Arrestato un 70enne per violenza sessuale verso una bimba di 11 anni. Gli investigatori affermano che dall'autunno 2019 sono cominciate le attenzioni morbose verso la piccola. L'uomo si sarebbe premunito di accompagnare la piccola assieme ad altri bambini nei posti dove venivano svolte da lui alcune attività. Una volta carpita la fiducia dei genitori, avrebbe riportato sempre la piccola a casa per ultima, in modo da rimanere da sola con lei. Secondo la ricostruzione, dopo gli abusi avrebbe offerto 5 o 10 euro alla piccola.

Tutte le notizie di Firenze