Pistoia Novecento, la mostra a Palazzo de' Rossi

Domenica 16 febbraio alle 16.30, un appuntamento alla scoperta della mostra Pistoia Novecento 1900-1945, allestita nelle sale espositive di Palazzo de’ Rossi, in via de’ Rossi 26 a Pistoia.

Gli educatori museali Ginevra Ballati e Iacopo Cassigoli accompagneranno il pubblico in un percorso che proporrà la lettura delle vicende artistiche della prima metà del Novecento pistoiese. Durante la visita sarà possibile ammirare inoltre un’opera giunta recentemente dal Museo Civico di Pistoia ad arricchire questa esposizione: la Donna in giallo del 1926 di Francesco Chiappelli.

L’opera fa parte di una bella rassegna di ritratti – insieme a Ritratto all’aperto di Alberto Caligiani e a Ritratto di Adriana Mariotti di Umberto Mariotti – acquistati dal Podestà per il costituendo Museo Civico della città nel 1927 alla III Mostra del Sindacato della Arti del Disegno a Firenze, e consente di leggere in parallelo i diversi raggiungimenti del gruppo nello studio della figura, tema caro al Novecento.

Nella Donna in giallo, Chiappelli, in una personale elaborazione della pittura post-impressionista, comprime arditamente la malinconica figura femminile nello spazio del dipinto: le sapienti campiture della veste gialla ne occupano quasi l’intera superficie donandole una luce cristallina. Lo sguardo trasognato ci cala in un’atmosfera intima, di poetica compartecipazione con la natura circostante.

