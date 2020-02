Progetto Autonomie Geos, 6 serate di svago

Continua il progetto Autonomie realizzato dalla Cooperativa sociale Geos. L’obiettivo è a far vivere esperienze nuove in contesti di puro divertimento e fornire uno strumento di crescita. La cooperativa organizza per questo attività educative, di svago e di interesse nel tempo libero, cercando risorse e opportunità presenti nel territorio e promuovendo così sinergie con le organizzazioni e le associazioni per creare spazi sociali e occasioni di incontro. “Tutti siamo abili in ambiti diversi – dicono gli operatori che hanno pensato il programma - ciascuno con un'attitudine propria, tale da renderlo unico. Vivere insieme alcune esperienze consente di condividere questa unicità con gli altri”.

Con ‘Rompiamo le righe’ la cooperativa ha stilato un programma composto da sei uscite nei mesi di febbraio, marzo e aprile. La prima si è svolta al Circolo di Cortenuova, mentre il 20 febbraio il gruppo si sposterà al ristorante “Moby Dick” a Pisa. Il 5 marzo ragazzi e accompagnatori saranno ospiti della “Nobile Contrada di Porta Bernarda” a Fucecchio per conoscere da vicino il Palio, mentre il 20 marzo andranno al Circolo delle Casenuove per una serata tra pizza e karaoke. Il 3 aprile la gita fuori porta si svolgerà al Museo del Carnevale di Viareggio con cena al molo, mentre il 17 aprile sarà la volta del Pub Station di Empoli. La serata prevede anche il servizio navetta andata e ritorno. Per informazioni: 0571/993654 oppure 338/9477335

Fonte: CO&SO Empoli Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà

