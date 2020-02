Reddito di Cittadinanza, Alberti e Nisini: "Toscana rinuncia a ricorso, prove di inciucio?"

Nell’ultima Giunta regionale, approvata la rinuncia al ricorso presentato contro l’istituzione del Rdc fortemente voluto dal M5S.

“Il Pd strizza così tanto l’occhio al Movimento 5 stelle che ha deciso di rinunciare al ricorso presentato contro il Reddito di cittadinanza – spiega Jacopo Alberti, consigliere regionale della Lega – a pochi mesi dalle elezioni, mi pare evidente che si tratti di una mossa ad hoc per conquistarsi i voti dei grillini”. “Quando il M5S stava al Governo con la Lega – spiega la senatrice del Carroccio Tiziana Nisini, membro della Commissione Lavoro e che quindi ha seguito i lavori legati al provvedimento - il PD si sperticava per difendere il Reddito di inclusione criticando il Reddito di cittadinanza, ritenuto una legge inutile che non avrebbe portato giovamento agli italiani. Oggi che PD e M5S governano insieme, con palese distacco e noncuranza delle volontà del popolo italiano, dalla Toscana arriva il regalo di San Valentino per un fidanzamento forzato”.

“Enrico Rossi ha fatto imbastire il ricorso dagli uffici legali della Regione, per ribadire quanto fosse contrario al provvedimento del Reddito di Cittadinanza. Ora che il PD governa a braccetto con il M5S, il ricorso viene ritirato a pochi mesi dalle elezioni, per provare di conquistarsi anche gli elettori grillini” sostengono i due esponenti della Lega.

“E non è l’unica mossa elettorale di questi ultimi giorni: dallo sblocco delle assunzioni degli infermieri ai concorsi in Regione fino all’abolizione del superticket sanitario, Enrico Rossi e il PD stanno cercando di andare a conquistarsi i consensi utilizzando la politica a orologeria – dice il consigliere regionale Alberti - Ci sono le elezioni? Via libera ai concorsi, alle assunzioni, via anche il superticket, di questo passo, non mi stupirei se le liste d’attesa per le visite specialistiche fossero azzerate proprio qualche settimana prima delle votazioni. Per migliorare la pubblica amministrazione – conclude Alberti – ma anche la sanità, evidentemente, ci vorrebbero le elezioni tutti gli anni”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Toscana