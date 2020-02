Regionali Toscana, Forza Italia nell'Empolese Valdelsa cerca riscossa

Una tavola rotonda proficua e molto partecipata, quella di ieri sera a Empoli, organizzata da Sabrina Ramello, Responsabile dell'Area Empolese Val D'Elsa e dal Coordinatore cittadino azzurro di Empoli, Samuele Spini, alla presenza del Coordinatore Provinciale di Forza Italia Paolo Giovannini e del Consigliere di Forza Italia-Centrodestra per il cambiamento Paolo Gandola. Un momento di confronto con eletti e coordinatori dei Comuni afferenti all'area Empolese-Val D'Elsa per rilanciare l'attività politica di Forza Italia sul territorio.

"Una serata che ha avuto molteplici risultati - ha dichiarato Sabrina Ramello, insieme a Paolo Giovannini - in particolare quello di gettare le basi per una più proficua collaborazione tra gli eletti azzurri dei Comuni della nostra area, cercando di trovare soluzioni condivise a problemi che praticamente sono sul tavolo da molti, troppi anni e che l'Unione dei Comuni in questi anni non è stata in grado di limitare, anzi. La presenza di Paolo Gandola, nostro eletto presso il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, ha permesso di ipotizzare nuove modalità di comunicazione e soprattutto di gestione dei problemi che risultano irrisolti da decenni, il tutto nell'ottica di avere una Forza Italia sempre più presente e competitiva sul nostro territorio".

"Sono molto soddisfatto dell'incontro – dichiara il Consigliere di Metrocittà Paolo Gandola- e la presenza degli eletti e dei coordinatori comunali di tutti i Comuni dell'area: Fucecchio, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montaione, Montespertoli, Castelfiorentino, Vinci, Certaldo e Gambassi sono la testimonianza di una voglia di ripartenza forte che parte proprio dal basso. L'impegno che sto cercando di portare avanti in questi primi mesi di mandato è quello di fare una prima ricognizione delle principali problematiche dei singolo territori e iniziare a portarli all'attenzione dell'Amministrazione metropolitana con costanza e richiedendo interventi urgenti.

Le prime sollecitazioni hanno riguardato le strade del Comune di Montespertoli nella zona dell'Anselmo, dove ho svolto un preciso sopralluogo con la Consigliera comunale Morelli; i problemi di stabilità del ponte di "Marcignana" tra Empoli e Cerreto con i suoi relativi risvolti negativi sulla viabilità della zona, su sollecitazione dei Consiglieri Ciattini e Barontini; sulla questione della nuova passerella ciclopedonale tra Capraia e Montelupo su sollecitazione del Consigliere Bagnai e del Coordinatore Crocetti, nonché sui problemi irrisolti sulle strade di competenza metropolitana di Fucecchio, grazie alle segnazioni puntuali di Simone Testai e Sabrina Ramello. Insomma, un mare di problematiche che meritano attenzione e soluzioni in tempi certi".

"Sono sconcertato anche dei dati sulle crisi aziendali della zona - ha proseguito Gandola - in primis quelle della Vibac di Vinci e della Colorobbia di Montelupo, così come sono del tutto preoccupanti i numeri sul turismo, in particolare su certi Comuni, penso a Cerreto Guidi che hanno scrigni di bellezza unici come la Villa Medicea. Il traino della zona dipende molto dall'efficientamento delle infrastrutture a disposizione delle aree industriali, ma anche la mancanza di un vero volano economico del turismo rende più fiacca la ripresa del territorio.

Proprio sul turismo, in particolare, con il Coordinamento provinciale di Forza Italia e la sua responsabile Raffaella Ridolfi stiamo predispondendo delle linee guida che possano essere di aiuto a tutti i nostri eletti per realizzare dei progetti di vera e propria promozione fai-da-te del proprio Comune, nonchè per sollecitare le amministrazioni comunali e le pro-loco di zona con azioni mirate di incoming. Per ciò che concerne le crisi aziendali, invece, chiederò interventi più diretti da parte dell'Amministrazione metropolitana certi, come siamo, che tutte le istituzioni locali debbano lavorare in sinergia sui problemi del lavoro".

"Nei prossimi mesi - assicurano all'unisono Ramello, Giovannini e Gandola - Forza Italia sarà sempre più concentrata nel realizzare sopralluoghi e fornire soluzioni ai problemi del territorio; lo faremo con l'ottica di filiera che dal basso raggiunga tutti i vari livello di governo superiori, certi che da una vera e proficua collaborazione tra eletti di più enti si possa rispondere con più efficacia ai legittimi interessi dei nostri concittadini".

Fonte: Ufficio stampa

