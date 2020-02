Rifiuti speciali nelle serre, sequestro a Carmignano

I carabinieri di Carmignano e di Firenze assieme alla polizia municipale, alla Asl Toscana Centro e ai carabinieri forestali di Prato, con l'Ispettorato del Lavoro, hanno controllato una azienda agricola situata nei pressi di via Statale a Carmignano. Sono stati denunciati due coniugi di origini cinesi titolari della ditta per impiego della manodopera clandestina e deposito incontrollato di rifiuti. Un lavoratore era impiegato a nero. All’interno del terreno agricolo e delle serre è stato rinvenuto un considerevole quantitativo di rifiuti speciali (materiale in plastica di vario genere, batterie di autoveicoli, veicoli in stato di abbandono nonché veniva riscontrata una illecita combustione di rifiuti). L'Ispettorato del lavoro disponeva provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, portando a sanzioni amministrative per oltre 4mila euro. Il personale della Stazione Carabinieri Forestale di Prato sottoponeva a sequestro circa 200 confezioni di sementi abusivamente importati dalla Cina, privi della prescritta certificazione. La Polizia Municipale rintracciava, all’interno di una porzione della casa colonica, dieci cittadini stranieri regolari alloggiati a titolo oneroso dai coniugi sequestrando la parte dell’immobile poiché abusivamente adibita a struttura ricettiva. Sono stati sottoposti a sequestro 35.000 mq di terreno agricolo oggetto di inquinamento.

