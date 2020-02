Sanremo 2020, i lettori di gonews.it eleggono Gabbani vincitore. I risultati del sondaggio

Tra gli intervistati, in tanti il 'Leone' lo avrebbero dato proprio a Gabbani. Il cantante è stato infatti eletto come il preferito dai lettori di gonews.it dopo il sondaggio della scorsa settimana. La domanda era, 'Sanremo 2020, qual'è il tuo cantante toscano in gara preferito?'

Primo su tutti quindi il cantautore di Carrara Francesco Gabbani, con il 33.98% dei voti. Già uscito vittorioso dal festival di Sanremo per ben 2 volte: una nel 2016 tra le 'nuove proposte' e, accanto allo scimmione danzante più famoso d'italia, la vittoria del 2017 per la categoria dei Big.

Segue alla seconda posizione il simbolo del rock in Toscana: esce tra assoli di chitarra e batteria il nome del fiorentino Piero Pelù, che ha ottenuto dal sondaggio il 30.08% dei voti, 14 in meno rispetto a Gabbani.

Gli ultimi tre classificati nel sondaggio si sono posizionati a distanza di un voto, l'uno dall'altro. In ordine, restiamo a Firenze e troviamo Marco Masini con il 12.6%. Quart'ultimo il giovane Enrico Nigiotti, direttamente da Livorno sul palco dell'Ariston per la seconda volta, ma con una carriera televisiva già alle spalle. Nigiotti ha conquistato l'11.98% dei voti. Infine troviamo Irene Grandi che, con la sua canzone firmata Vasco Rossi, ha ottenuto dai lettori di gonews.it l'11.70% dei voti.

Il sondaggio sembra quindi confermare ciò che è successo sabato sera al festival. Francesco Gabbani è infatti arrivato secondo, dopo il vincitore Antonio Diodato certo, ma sicuramente è risultato il primo tra i cantanti toscani in gara.

