Spazi gratuiti a Montespertoli per attività culturali, si accettano manifestazioni di interesse

L'amministrazione comunale di Montespertoli ha pubblicato un avviso per concedere gratuitamente i locali comunali per lo svolgimento di attività culturali, artistiche, sociali ed educative continuative. In questo modo si intende favorire l’offerta di iniziative ed attività rivolte all’integrazione sociale e alla crescita culturale dei cittadini oltre che al potenziamento dei servizi per la salute, l’educazione e la qualità della vita delle persone, attraverso la messa a disposizione di spazi idonei, individuati all’interno di immobili di proprietà comunale, a favore di tutti i soggetti operanti in diversi settori e ambiti.

Gli immobili comunali che l’Amministrazione mette a disposizione in comodato d’uso gratuito per lo svolgimento delle attività, come ad esempio corsi di pittura, di inglese o di teatro, sono i seguenti:

I locali messi a disposizione sono:

- Auditorium presso il Centro culturale ‘Le Corti’, via Sonnino n. 1

- Aula studio piano terra presso il Centro culturale ‘Le Corti’, via Sonnino n. 1,

- Aula informatica piano terra presso il Centro culturale ‘Le Corti’, via Sonnino n. 1,

- Locali del Ciaf in via Sonnino n. 13

Le manifestazioni di interesse saranno valutate dal Responsabile del Servizio Servizi alla Persona sotto il profilo della loro ammissibilità e successivamente dalla Giunta Comunale che individuerà, tramite una graduatoria, i soggetti beneficiari. Le proposte verranno valutate sulla base della rilevanza e dell’impatto della proposta sulla cittadinanza, gli eventuali costi per gli utenti, il target, la durata dell'attività (almeno 6 incontri), il periodo indicativo e il piano di promozione e comunicazione dell'iniziativa.

L'avviso si trova nella sezione Bandi e Concorsi del sito del Comune di Montespertoli. Le manifestazioni di interesse, complete della documentazione richiesta allegata, dovranno essere consegnate entro le ore 20 del giorno 13 Marzo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

