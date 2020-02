Buongiorno oggi ringrazio Reno per questa ricetta semplice ma che salva sempre in ogni occasione un sugo al pomodoro al profumo dell'estate che potete conservare anche durante i mesi invernali e tirare fuori al momento giusto.

Quindici giorni fa ho dato la ricetta di sua moglie Rita! mi è sembrato molto carino dirvi Buon San Valentino proprio con una coppia molto affiatata come sono Reno e Rita che sono sposati da 44 anni e 10 di fidanzamento.

Sugo alla Reno

Ingredienti per 4/6 persone

Un chilo e mezzo di pomodori maturi

1 cipolla

2 cucchiai di capperi

3 ciuffetti di basilico

Peperoncino q.b.

Sale q.b.

Olio di oliva a crudo

Preparazione

Prendete una padella antiaderente sbucciate i pomodori se possibile (sbollentarli in acqua calda per pochi minuti, la pelle verrà via molto bene) fateli a fettine e metteteli in padella aggiungendo la cipolla tagliata fine, unite i capperi, sale e peperoncino. Mettete sul fuoco e fate cuocere per 20 minuti circa o fino a che il sugo del pomodoro si è un po’ ritirato, aggiungete il basilico e fate cuocere ancora un poco. Quando il sugo si ritira abbastanza toglietelo dal fuoco. Nel frattempo fate cuocere la pasta, scolatela e condite con il sugo aggiungendo l’olio di oliva extravergine a crudo, formaggio a piacere e servite.

Reno di Pontorme