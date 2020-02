T.N.T. Empoli protagonista alle qualificazioni al campionato regionale invernale

Atleti del T.N.T. Empoli protagonisti nella 3a prova di qualificazione al campionato regionale invernale per Categoria (concentramento ‘C’) tenutasi alla piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce. I portacolori della società presieduta dal dt Giovanni Pistelli hanno siglato otto volte il miglior tempo nelle rispettive gare, compiendo altre prestazioni di rilievo per un totale di 25 podi all’attivo. Nel settore femminile, Sofia Spinelli (classe 2003) ha prevalso nei 50 stile e 100 dorso, mentre Matilde Cenci (’01) è stata la più brava sugli 800 stile. In quello maschile, i successi sono stati conquistati da Andrea Zannelli (’99) nei 100 stile e 100 dorso; Daniele Toni (’00) sui 400 stile; Alessio Daini (’02) nei 1500 stile e Matteo Prislei (’04) sui 200 dorso. Poi le biancazzurre hanno centrato la piazza d’onore con Ester Iula (’04) nei 400 misti e 800 stile; Cenci sui 200 stile; Alice Lupi (’04) nei 200 dorso; Spinelli nei 200 dorso e Anita Savino (’06) sui 200 misti. Gli uomini, a loro volta, si sono aggiudicati la seconda posizione grazie a Toni sui 200 farfalla; Zannelli sui 50 stile e Daini nei 200 stile. Hanno invece concluso al terzo posto Spinelli sui 100 e 200 stile; Cenci nei 400 stile; Anita Mori (’05) sui 200 rana; Iula nei 200 farfalla; Toni sui 100 farfalla; Niccolò Dini (’05) nei 400 misti e 1500 stile.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa

