Negozio 'sconosciuto' al fisco, guardia di finanza in azione

La guardia di finanza ha messo nel mirino un negozio di prodotti per tatuaggi e piercing nella Valdichiana senese. Il titolare dell'esercizio, dovutamente controllato, non ha adempiuto agli obblighi fiscali. Non ha presentato le dichiarazioni e il versamento delle imposte, risultando totalmente sconosciuto al fisco.

Sono in corso gli opportuni approfondimenti sull’entità complessiva dell’evasione operata dall’imprenditore che, una volta calcolata, sarà prontamente comunicata al competente Ufficio finanziario per il completo recupero a tassazione.

Tutte le notizie di Siena