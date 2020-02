Presentato il Torneo Open di prequalificazione agli internazionali Bnl d'Italia, con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, la Regione Toscana e del Comune di Bagno a Ripoli. Grazie alla numerosissima partecipazione degli atleti e delle atlete questo torneo, nato come Campionati Toscani Assoluti Indoor, è divenuto tanto grande e ricco di giocatori dì alto livello da assumere la funzione di Pre-qualificazione agli Internazionali Bnl d'Italia.

"La grande partecipazione - sottolineano Nicola Armentano e Francesco Casini, rispettivamente consigliere delegato della Metrocittà allo Sport e Sindaco di Bagno a Ripoli - conferma l'intuizione all'origine del torneo. Ora partecipano atleti da 18 regioni. Quando queste manifestazioni crescono è un orgoglio per noi sostenerle. Competenza tecnica e passione arricchiscono tutti e il binomio fa la differenza per migliorare.

Perché oltre alla competenza tecnica ci sono le passioni che arricchiscono e fanno la differenza per migliorarsi. Il torneo inoltre ha una ricaduta positiva sul territorio sotto ogni profilo. Davvero non è poco".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

