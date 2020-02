Trasporta quasi 2 tonnellate di rifiuti, denunciato a Firenze

Continuano i controlli della Polizia Municipale di Firenze contro l’abbandono dei rifiuti. Nella notte fra martedì e mercoledì scorsi gli agenti del Reparto Ambientale hanno fermato un cittadino cinese che utilizzava un’auto per trasportare e abbandonare rifiuti nei cassonetti in zona Brozzi. L’uomo faceva la spola prelevando i sacchi da un furgone che aveva posteggiato distante dalla postazione di Alia. All’interno dei veicoli sono stati trovati 35 grossi sacchi di plastica contenenti ritagli di stoffa per circa 1.800 chilogrammi. I mezzi sono stati sequestrati e per l’uomo è scattata la denuncia per gestione illegale di rifiuti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

