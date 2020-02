Trovato hashish in due scuole del Valdarno aretino

Controlli dei carabinieri nelle scuole del Valdarno Aretino. Coadiuvati dal cane Batman, i militari hanno trovato poco più di cinque grammi di hashish in totale nei bagni di due istituti. Erano già suddivisi in dosi e assieme a strumenti per tritare lo stupefacente.

I controlli inoltre hanno permesso di scoprire come un giovane di zona, appena maggiorenne, avesse due dosi di marijuana da poco più di un grammo ciascuna. Il trasgressore è stato segnalato alla Prefettura di Arezzo in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti, mentre lo stupefacente è stato sequestrato.

