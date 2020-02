Uomo uccide il suo pitbull, associazione animalista si costituirà parte civile

Nella notte di ieri 12 ottobre a Firenze un uomo di 38 anni ha ucciso accoltellando mortalmente con un coltello da cucina il suo cane di razza pitbull terrier, giustificandosi dichiarando ai carabinieri intervenuti sul posto grazie ad una segnalazione dei vicini di casa, di aver agito in preda ad uno stato di rabbia perché l'animale aveva assunto improvvisamente un comportamento aggressivo.

L'uomo già noto alle forze dell'ordine in quanto pregiudicato è stato immediatamente denunciato per il reato di uccisione di animale.

Ricordiamo a tutti che nessun animale diventa improvvisamente aggressivo senza ragione alcuna.

I cani come tutti gli altri animali domestici vanno educati e qualora vi fossero problemi di tipo comportamentale ci si può rivolgere a degli esperti.

Earth, associazione per la tutela giuridica della natura e dei diritti animali, condanna i fatti accaduti considerandoli estremamente deplorevoli e si costituirà di fronte al giudice parte civile affinché l'uomo che si è macchiato di questo ignobile gesto sia severamente punito.

Fonte: Associazione Earth

