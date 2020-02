429, consiglieri Lega replicano a Cucini: "Sostituire pini con guard-rail"

I consiglieri metropolitani Scipioni e La Grassa intervengono con il gruppo comunale di Certaldo I consiglieri metropolitani leghisti del gruppo centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa insieme ai consiglieri comunali del gruppo Lega Salvini di Certaldo Damiano Baldini, Eliseo Palazzo, Stefano Giannoni ed Emmanuele Nencini intervengono sulla Sr 429 per contestare le dichiarazioni a riguardo del consigliere delegato della Metrocittà per la Viabilità nell'Empolese Valdelsa.

"Cosa si prevede di fare nel concreto? Si è pensato di eliminare i pini? A concretizzare il rifacimento del manto stradale laddove vi sono radici che lo hanno dissestate? Si è valutata seriamente la sostituzione dei pini con delle barriere di sicurezza guard-rail?".

Tutto questo "alla luce del fatto che in base alle nuove norme non si possono piantare alberi in prossimità delle carreggiate, se non a una distanza come minimo dell'ombra della chioma o del fusto stesso (lungo la Sr 429 non sembrano esserci abbastanza spazi)".

"Stiamo elaborando - concludono i consiglieri - un documento da presentare sia in Comune che in Città Metropolitana per contribuire a risolvere nel più breve tempo possibile un problema di sicurezza annoso".

