A Scuola di Costituzione, concluso il corso per gli insegnanti di Empoli

Si è concluso ieri, con il terzo incontro – relatore il prof. Giuseppe Campanelli, docente di Diritto Costituzionale della dell’Università di Pisa – il breve corso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole di Empoli dal titolo emblematico : “ A Scuola di Costituzione” proposto dal Comitato per la difesa della Costituzione nell’ambito del progetto di Investire in Democrazia e rivolto a tutti docenti delle scuole empolesi.

Prima di lui il prof. Fabio Pacini della Scuola Sant’ Anna e prof. Saulle Panizza, sempre di Pisa, e responsabile scientifico del Laboratorio di Cultura Costituzionale, cui i docenti aderiscono.

L’attività formativa proposta ha offerto un’opportunità di studio e approfondimento della Costituzione e una specifica preparazione professionale che permetterà ai docenti di sviluppare percorsi legati al tema della cittadinanza attiva, nella consapevolezza che lo sviluppo della cultura costituzionale rientra tra i loro obiettivi primari come fondamentale supporto nell’educazione e formazione di cittadini consapevoli.

Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso di realizzare questo progetto: in primo luogo gli, e le, insegnanti delle scuole empolesi che hanno aderito e partecipato; i docenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università di Pisa che collaborano al “Laboratorio di Cultura Costituzionale” che svolge una preziosa attività di divulgazione scientifica e didattica per promuovere la conoscenza della Costituzione e la formazione di una consapevole cultura costituzionale; l’Amministrazione Comunale che ha approvato il progetto e che, ancor più, coordina tutta l’attività di Investire in Democrazia.

Fonte: Comitato per la difesa della Costituzione Empolese Valdelsa

